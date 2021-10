2. Liga: Hannover 96 – FC Erzgebirge Aue, 1:1 (1:1)

Hannover erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Kerk traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Nach Assist von Omar Sijaric war es Dimitrij Nazarov, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Hannover 96 nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.