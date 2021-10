La Liga: Real Madrid siegt dank Vinicius Jr. - Zittern nach spätem Gegentreffer

Real Madrid setzt sich in La Liga gegen einen Außenseiter durch - kann aber nicht glänzen. Nach einem später Gegentreffer wird gezittert.

Real Madrid hat sich in La Liga zu einem knappen Sieg gemüht und damit Real Sociedad San Sebastian vom ersten Platz verdrängt.

Der Brasilianer, seit Wochen extrem wichtig für die Königlichen, netzte nach einer schönen Kombination in der 22. Spielminute mit einem überlegten Flachschuss zur Führung ein. ( Die Tabelle von La Liga )

Real Madrid ohne Benzema

Im zweiten Durchgang legte er nach, ehe Elche durch Pere Milla in der 86. Minute noch einmal rankam.

Ohne den angeschlagenen Superstar Karim Benzema strahlte Real auswärts zunächst nur selten Torgefahr aus - und präsentierte sich gleichzeitig unkonzentriert in der Defensive.

Casemiro patzt, Real zittert

In Durchgang zwei investierte Real dann mehr in die Partie, konnte den zweiten Treffer aber erst nicht folgen lassen.

Elche schnupperte weiter am 1:1, bis Raul Guti nach einem rüden Foul an Toni Kroos die Gelb-Rote Karte sah (63.). Real übernahm in der Folge die Kontrolle (Spielplan und Ergebnisse aus La Liga)