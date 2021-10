Hoeneß nimmt Hildebrand-Einladung in veganes Restaurant an

Fleischliebhaber Uli Hoeneß will nach seiner Kritik an veganer Ernährung das Restaurant von Timo Hildebrand besuchen.

Fleischliebhaber Uli Hoeneß will nach seiner Kritik an veganer Ernährung das Restaurant von Timo Hildebrand besuchen. Das berichtete der Ex-Nationaltorhüter in der Bild-Zeitung. Demnach nahm der Ehrenpräsident des Fußball-Rekordmeisters Bayern München Hildebrands Einladung in dessen veganes Restaurant Vhy! in Stuttgart an.