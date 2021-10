Anzeige

NFL: Patrick Mahomes schwächelt bei Kansas City Chiefs - Flüche wegen Brady, Madden und Drake? Die Flüche des Patrick Mahomes

Franziska Wendler

Für Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs läuft es aktuell alles andere als rund. Schlagen beim Quarterback die Flüche von Tom Brady, NFL-Madden und Rapper Drake zu?

Was haben Matt Ryan, Jared Goff und Patrick Mahomes gemeinsam?

Selbstverständlich sind alle drei als Quarterbacks in der besten Football-Liga der Welt tätig, doch sie teilen auch eine unangenehme Gemeinsamkeit: Alle drei verloren einen Super Bowl gegen Tom Brady - und alle drei bekamen im Anschluss Probleme. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Den Anfang machte Matty Ice. Im Februar 2017 erlebte er in Houston die schlimmste Niederlage seiner Karriere. Trotz einer 28:3-Führung verloren die Atlanta Falcons das NFL-Endspiel gegen Brady und die New England Patriots mit 28:34 in der Overtime. So richtig erholt hat sich das Team von diesem historischen Debakel bis heute nicht.

Matt Ryan und Jared Goff betroffen

Jared Goff erging es zwei Jahre später ähnlich. Zwar verspielte er mit den Los Angeles Rams keine Führung, im wenig unterhaltsamen Super Bowl LIII unterlag er mit der zuvor so gehypten Rams-Offense am Ende dennoch mit 3:13 gegen Brady und die Pats.

Was folgte war eine schwächere Saison bei den Rams, inzwischen wurde er durch Matthew Stafford ersetzt. Bei seinem neuen Team in Detroit läuft es indes noch schlechter. In sieben Saisonspielen setzte es sieben Pleiten.

Und auch bei Patrick Mahomes scheint sich der Brady-Fluch auf ähnlich unangenehme Art und Weise einzustellen. Im Februar hatte er mit den Kansas City Chiefs gegen TB12 und dessen neues Team Tampa Bay Buccaneers bei der 9:31-Pleite nicht den Hauch einer Chance.

Verletzung gegen die Titans

Während es für den Signal Caller der Chiefs in den vergangenen Jahren nur aufwärts zu gehen schien, sieht aktuell alles ganz anders aus. Nach sieben Saisonspielen stehen bereits vier Pleiten und der vorletzte Platz in der AFC West zu Buche. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Am vergangenen Wochenende, bei der 3:27-Demontage gegen die Tennessee Titans, musste der Spielmacher nach üblen Kopftreffer durch einen Gegenspieler sogar von seinen Teamkollegen gestützt und vom Platz gebracht werden.

„Wenn man so hart getroffen wird, möchte man manchmal einfach nur daliegen“, sagte der völlig frustrierte 26-Jährige, der sich glücklicherweise nicht schwer verletzte, nach der Partie.

Das Formtief des Quarterbacks drückt sich auch in Zahlen aus. Eine Pleite mit 24 Punkten Unterschied gab es unter Mahomes noch nie. In sieben Spielen leistete er sich zudem bereits neun Interceptions.

Mahomes in der Formkrise

Zum Vergleich: In den Jahren 2019 und 2020, als er zweimal in Folge in den Super Bowl einzog, hatte er in allen Regular-Season-Spielen zusammen elf Bälle in die Hände eines gegnerischen Spielers geworfen. Ein Quarterback-Rating von 6,1 markierte zudem den vorläufigen Tiefpunkt (für die aktuelle Saison steht sein Rating bei 63,9). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Und ein Ende der Negativserie scheint nicht wirklich in Sicht. „Es war jede Woche mal dies, mal jenes“, machte er nach der Titans-Pleite deutlich, dass es bei den Chiefs an vielen Stellen hakt: „Es ist nicht so, dass es eine übergreifende Sache ist, und diesmal lag es wahrscheinlich an mir.“

Freilich liegt es nicht an dem 26-Jährigen alleine, seine Schwächephase ist aber dennoch unbestreitbar. An dieser Stelle kommen nun die in der NFL so häufig heraufbeschworenen Flüche ins Spiel. Mahomes hat es nämlich nicht nur mit Brady zu tun, sondern auch mit dem berüchtigten Madden-Fluch.

Zwei Cover in drei Jahren: Der Madden-Fluch ereilt Mahomes

Immer wieder wurde der NFL-Star, der es auf das Cover des gefeierten Videospiels geschafft hatte, anschließend heimgesucht - von Verletzungen, schwachen Leistungen oder gar Skandalen (Adrian Peterson war auf dem Cover von Madden 25, spielte eine schwächere Saison und wurde im Jahr darauf wegen Kindesmisshandlung gesperrt)

Das „Problem“ bei Mahomes? Der Superstar war sogar zweimal innerhalb der vergangenen drei Jahre auf dem Cover - nun scheint auch bei ihm der Fluch zuzuschlagen.

Auch der Drake-Fluch schlägt zu

Und dann wäre da noch Rapper Drake.

Über Jahre hinweg erbrachten Sportler, die sich gemeinsam mit dem Rapper zeigten, im Anschluss auffallend oft schlechte Leistungen. Mit Mahomes verbindet den Musiker sogar gleich mehrere Dinge. Beide spielten gemeinsam in einem Werbespot mit, zudem wird der NFL-Profi in einem Song des Künstlers thematisiert.

Bei all den Flüchen, die derzeit auf dem Quarterback zu lasten scheinen, bleibt ihm zu wünschen, dass der Spuk nach Halloween vorbei ist.

Mit den nur mittelmäßigen New York Giants als nächstem Gegner besteht zumindest die Hoffnung auf eine Trendwende.

