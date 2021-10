Neymar: Niemand weiß, was bei PSG im Inneren passiert

Von den Medien , von Experten und auch von Vereinslegenden . Anders als in der Vergangenheit spielte der 29-Jährige die Vorwürfe von außen nun betont herunter. „Kritik ist normal. Ich spiele seit 15 Jahren professionell Fußball und es lässt mich kalt“, sagte er nach dem 2:1-Sieg von PSG gegen Lille in der Ligue 1.

Kritik? So sieht es Neymar

Hat er nun eine neue Perspektive gefunden? Neymar: „Ich muss wissen, was ich auf dem Platz für mein Team machen muss. Die da draußen wissen nicht, was im Inneren passiert. Sie wissen nicht, was wir tun.“ Soll wohl heißen: Die Kritiker bekommen nicht mit, wie hart hinter den Kulissen am Erfolg gebastelt wird.