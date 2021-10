Anzeige

FC Bayern: Treffen mit Ronaldo-Berater Mendes - welche Spieler kommen infrage? Treffen mit Star-Berater: Wer passt zu Bayern?

So denkt Müller über eine Vertragsverlängerung von Coman

Die Bayern-Boss treffen sich in Lissabon mit Ronaldo-Agent Jorge Mendes. Der mächtige Star-Berater hat einige interessante Akteure unter seinen Fittichen - auch potenzielle Neuzugänge für den FCB?

Es war zwar nur ein zwangloses Treffen, dennoch haben die Bayern-Bosse damit für Aufsehen gesorgt!

Vor einer Woche stand für den FC Bayern das Auswärtsspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon an. Und die Münchner Führungsriege um Vorstandschef Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer hat die Auswärtsreise wohl dazu genutzt, sich mit Star-Berater Jorge Mendes, der unter anderem Superstar Cristiano Ronaldo vertritt, zusammenzusetzen, wie die Bild berichtete. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Diesmal stand die Kontaktpflege im Vordergrund - und an interessanten Akteuren unter Mendes‘ Fittichen mangelt es aber nicht.

Zwar hat der Rekordmeister seinen Kader für die Saison mit einigen Neuzugängen wie Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer oder Omar Richards durchaus verstärkt, doch die Auswahl an Spielern soll auch im nächsten Jahr weiterhin den hohen Ansprüchen an der Säbener Straße gerecht werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bedient sich FC Bayern bei Ronaldo-Agentur?

Und dazu gehört: Jede Position sollte derart doppelt besetzt sein, dass Qualitätsunterschiede kaum zu spüren sind, sollte die jeweilige Stammkraft ausfallen. Besonderer Bedarf besteht dabei noch auf der Position des Rechtsverteidigers, im zentralen Mittelfeld und – falls Kingley Coman 2022 verkauft werden sollte - auf der Flügelposition.

Mit der pandemiebedingten monatelangen Zuschauerabstinenz und zu vielen ablösefreien Wechseln hat das Festgeldkonto der Bayern jedoch gelitten. Heißt: Millionenschwere Einkäufe werden derzeit gemieden.

Hier kommt wieder Star-Agent Mendes ins Spiel: Der Portugiese, mit dem die Bayern bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet haben, betreut unzählige Fußballstars. Darunter auch Kandidaten für den FCB? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

SPORT1 wagt ein Gedankenexperiment und stellt einige potenzielle Bayern-Verpflichtungen vor.

Rechtsverteidigung

Goncalo Ramos: An dem portugiesischen Angreifer von Benfica Lissabon soll der FC Bayern ohnehin schon interessiert sein. Der U21-Nationalspieler wurde bei Benfica ausgebildet und erhielt 2020 seinen ersten Profivertrag. Dieser ist allerdings noch bis 2025 datiert.

Nélson Semedo: Schon vor einem Jahr soll der FCB Interesse an einer Sommerverpflichtung des Portugiesen gehabt haben. Der 27-Jährige wechselte 2020 vom FC Barcelona zu den Wolverhampton Wanderers. Allerdings läuft sein Vertrag noch bis 2023. Die Münchner müssten also bei einem Marktwert von 28 Millionen Euro recht tief in die Tasche greifen.

Tomás Esteves: Der 19-Jährige steht aktuell beim FC Porto unter Vertrag und wäre nach Sky-Informationen bereits für drei bis vier Millionen Euro zu haben. Der Youngster war in der Vorsaison an den englischen Zweitligisten FC Reading ausgeliehen. Seine Stärken liegen vor allem defensiv im Zweikampf und im Dribbling. Esteves‘ Vertrag bei Porto läuft noch bis 2024.

Zentrales Mittelfeld

Vitinha: Der 21-jährige, der mit vollem Namen Vitor Machado Ferreira heißt, war das Herzstück der portugiesischen U21-Nationalmannschaft. Er kann sowohl ein Spiel lenken, als auch Chancen generieren. Derzeit ist er vom FC Porto an die Wolverhampton Wanderers ausgeliehen. Mit einem Marktwert von sieben Millionen Euro durchaus auch eine Option für den deutschen Rekordmeister.

Daniel Braganca: Der Mittelfeldspieler von Sporting Lissabon hat sich mit seinen Auftritten während der abgelaufenen Saison und besonders bei der U21-Europameisterschaft offenbar in die Notizbücher mehrerer Bundesligisten gespielt. Vor allem die Scouts von Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg zeigten sich begeistert.

Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen aufmerksam geworden sein. Da könnte sich der FC Bayern einreihen. Ein Schnäppchen dürfte Braganca nicht werden, ist er doch vertraglich bis 2024 in Lissabon gebunden. Die in Portugal verpflichtende Ausstiegsklausel liegt bei 45 Millionen Euro.

João Moutinho: Der Portugiese war in den letzten Jahren das Gesicht des Erfolgs bei dem Wolverhampton Wanderers. Moutinho ist zwar bereits 35 Jahre alt, aber derzeit in Topform. Außerdem läuft sein Vertrag zum Ende der Saison aus. Befürworter der Mittelfeld-Legende glauben, dass Moutinho noch fünf Jahre weiterspielen könnte. Dass die Bayern einen Veteranen wie ihn verpflichten, ist dennoch unwahrscheinlich.

Linksaußen:

Diogo Jota: Der 24-Jährige, der im Sommer 2020 für 45 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet wurde, hat sich einen Stammplatz bei Jürgen Klopp erkämpft. In seiner ersten Saison bei den Reds netzte Jota in der Premier League neunmal in 19 Spielen ein. Auch in der neuen Saison zeigt er, warum Liverpool die hohe Ablösesumme investierte. Nach acht Partien stehen bereits vier Treffer und eine Vorlage zu Buche. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Und ohnehin dürfte Jota nicht zum Sparmodus der Bayern passen.

Pedro Neto: Er ist einer der großen Namen der Wolves, die der Verein eigentlich halten will. Der portugiesische Nationalspieler hat seit seiner Ankunft im Jahr 2019 eine grandiose Entwicklung genommen und sich als einer der vielversprechendsten Flügelspieler der Premier League etabliert.

Topklubs wie Liverpool, Juventus und die Spurs sollen bereits Interesse angemeldet haben. Der FCB müsste allerdings tief in die Tasche greifen. Denn: Es müsste für Neto schon ein verlockendes Angebot eintreffen, damit die Wolves dem 21-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, die Wechselfreigabe erteilen.

Rafael Leao: Der Vertrag des 22-Jährigen beim AC Mailand läuft noch bis 2024. Der Portugiese soll den Verein aber verlassen dürfen, sofern die Ablösesumme stimmt. Heißt: Für 25 Millionen Euro würde es wohl eine Freigabe geben. In der Serie A hat Leao in dieser Saison bereits viermal getroffen, ein weiteres Tor erzielte er in der Champions League.

