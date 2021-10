Anzeige

Jonathan Burkardt spielt sich bei Mainz 05 in Flick-Fokus für Nationalmannschaft Klingelt Flick bald bei Burkardt durch?

Dieser Wahnsinnsschlenzer erlöst Mainz in der Verlängerung

Christopher Michel, Thorsten Siegmund

Jonathan Burkardt war beim Mainz-Sieg im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld einmal mehr Schlüsselspieler. Ist der Mittelstürmer bald ein Mann für Bundestrainer Hansi Flick?

Borussia Dortmund und FC Bayern München heißen die beiden Mannschaften, gegen die Jonathan Burkardt seine ersten drei Bundesligatore erzielt hat.

Die Chancenverwertung war bislang das große Manko des 21-Jährigen, der mit seinem Tempo (Höchstgeschwindigkeit: 34,75 km/h) viele Abwehrreihen zum Schwitzen bringt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Burkardt glänzt auch gegen Bielefeld

In den vergangenen Tagen platzte dieser Knoten allerdings. Das Ligaspiel gegen den FC Augsburg entschied Burkardt mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack und Vorlage (4:1).

In der zweiten Runde des DFB-Pokals war er wieder Schlüsselfigur. Burkardt vergab zunächst zwar eine Riesenchance gegen den prächtig agierenden Stefan Ortega. Doch das Eigengewächs der Mainzer blieb am Ball – und legte den Grundstein für das Weiterkommen mit Treffer und Assist (3:2 n.V.).

Seit dem Flick-Besuch legte Burkhard nochmal zu

„Das war wieder ganz gut von mir. Ich habe aber auch eine perfekte Vorlage von Karim Onisiwo bekommen“, blieb Burkardt nach dem Erfolg gegen die Ostwestfalen ganz bescheiden. Doch die Leistung verdient hohe Anerkennung.

Seitdem Bundestrainer Hansi Flick gegen Augsburg im Stadion war, schaltete Burkardt noch einen Gang höher. Die Euphorie rund um seine Person steckt er scheinbar mühelos weg. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bell lobt Burkardt

„Johnny ist absolut klar im Kopf“, lobte Stefan Bell auf SPORT1-Nachfrage. Die Beschreibung des Abwehrchefs zeigt, weshalb Burkardt kein „One-Hit-Wonder“ ist: „Er weiß, dass er keinen Raketenstart hingelegt hat. Ihm fallen die Bälle da vorne nicht regelmäßig auf den Fuß, Johnny muss sich das hart erarbeiten.“

Mit vielsagendem Lächeln fügte Bell an: „Das weiß er auch und deshalb bin ich mir sicher, dass er dranbleiben wird.“ Am Samstag gegen Bielefeld hat Burkhard dafür die nächste Chance. (Bundesliga: Arminia Bielefeld - Mainz 05, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Ein Tor in der Saison 2019/20, je zwei Tore und Vorlagen 2020/21 - und nun 2021/22 schon vier Bundesliga- und drei Pokaltreffer zu diesem frühen Zeitpunkt. Burkardt selbst stellte zuletzt im Gespräch mit SPORT1 fest: „Ich habe jedes Jahr hart daran gearbeitet, ein bisschen besser zu werden, auch in den U-Nationalmannschaften ging es stetig nach oben.“

Heidel: Burkardt ein „Toptalent“

Der U21-Europameister ist seit September Kapitän der Mannschaft, in vier Partien war er an fünf Toren beteiligt. Flick schaut bei den Talenten genau hin, vor allem im Offensivbereich wird viel getestet. Karim Adeyemi durfte schon sein Debüt feiern, mit Jamal Musiala oder Florian Wirtz kommen zwei weitere Hochbegabte zu ihren Einsatzminuten - wann ist es bei Burkhardt so weit?

Der Mainzer Vorstandschef Christian Heidel sagte vor Wochen im großen SPORT1-Interview: „Johnny ist ein Toptalent, der eine gute Entwicklung genommen hat. Er ist definitiv im richtigen Verein, wo man ihn genau kennt und seit Jahren und auch in Zukunft fördern wird. International holt er sich bei der U21 weiteren Input. Wenn er das alles so weiter und in Ruhe umsetzt, wird der Tag des Anrufes irgendwann einmal kommen.“

Svensson als großer Förderer von Burkardt

Neben der Entwicklung und Quote sprechen zwei weitere Faktoren für Burkardt. Er ist auf einer Position unterwegs, die seit Jahren als Problemzone im deutschen Fußball gilt. Der klassische Mittelstürmer, der die teilweise herausragenden Anspiele der Kollegen über die Linie drückt, fehlt.

Und Burkardt wird von Trainer Bo Svensson gefördert. „Bo hat schon in den U-Mannschaften eine wichtige Rolle für mich gespielt und mich auf den richtigen Weg gebracht. Er ist sehr wichtig für meine Entwicklung“, erklärte Burkardt exklusiv bei SPORT1. Svensson sei „ehrlich und direkt“, da habe sich auch im Profibereich nichts geändert.

Wird er Deutschlands Sturm-Lösung?

So konnte der Coach Burkardt auch schon in Jugendjahren überzeugen: „Als ich jünger war, da war ich häufiger etwas larifari unterwegs und hab das Training nicht immer so ernst genommen. Bo hat mir aber beigebracht, dass ich jeden Tag Vollgas geben und das Beste aus mir rausholen muss.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Greift Flick schon auf Burkardt zurück?

Ob Flick bei der Kadernominierung für die nicht mehr relevanten WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (11. November) und Armenien (14. November) auf Burkardt zurückgreift und somit den fünften Mainzer zum deutschen Nationalspieler aufsteigen (nach Manuel Friedrich, Lewis Holtby, André Schürrle, Nicolai Müller) lässt? Abwarten.

Der im südhessischen Darmstadt geborene Burkardt sucht noch die nötige Konstanz, zudem hat er eine realistische Selbsteinschätzung. Und doch wird der Weg bei stetiger Weiterentwicklung in Zukunft nicht an ihm vorbeiführen.

