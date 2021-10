Antonio Rüdiger über Thomas Tuchel, Kai Havertz und Chelsea-Angebot

In einem Team voller Superstars spielt der deutsche Nationalspieler beim FC Chelsea eine gewichtige Rolle. Dabei war er vor nicht allzu langer Zeit noch ein Bankdrücker.

Was er an sich selbst verändert hat, um wieder zum Stammspieler zu werden? Nicht viel, wie er selbst sagt. „Ich war schon immer so, wie ich jetzt bin“, erklärte der 28-Jährige im Interview mit dem Guardian. Im Moment laufe es nur einfach gut: „Jeder hat seine Meinung. Ich war immer derselbe Toni.“