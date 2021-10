Anzeige

RB Leipzig: Ilaix Moriba von Barca nur ein Missverständnis? Alles nur ein Missverständnis?

Matthias Weuthen

Für 16 Millionen Euro kam Ilaix Moriba im Sommer vom FC Barcelona zu RB Leipzig. Der Spanier kann sich allerdings noch nicht entscheidend durchsetzen. Ist der Transfer ein Missverständnis?

Ilaix Moriba kam mit Vorschusslorbeeren der Kategorie „Mega-Talent“ in diesem Sommer aus Barcelona zu RB Leipzig. In Spanien sprach man zu dieser Zeit von einem der größten Talente seiner Generation. Wenige Monate später steht dieser Status aber auf der Kippe.

Denn in Sachsen kann Moriba Coach Jesse Marsch bislang nicht überzeugen, weswegen der 18-Jährige erst 49 Spielminuten in der kompletten Saison auf dem Rasen stand. Ein bitterer Rückschlag nach einem astronomischen Start in die Karriere.

Der Mittelfeldspieler stammt aus der berühmten Jugendakademie La Masia, beim FC Barcelona durchlief er sämtliche Jugendmannschaften. Moribas Stern im Profifußball ging im Verlaufe der letzten Saison auf.

Messi legt erstes Moriba-Tor auf

In einer Zeit des Umbruchs zog Trainer Ronald Koeman neben Pedri auch Moriba in die erste Mannschaft hoch und verhalf ihm in der letzten Saison zu seinem Debüt für die A-Mannschaft.

An der Seite von Superstar Lionel Messi kam er immer regelmäßiger zum Einsatz und hatte am Ende der Saison 14 Einsätze in La Liga in seinem Arbeitsnachweis stehen. Für die Blaugrana durfte er viermal von Beginn an ran. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Als offensiver Mittelfeldspieler zeigte Moriba in seinen Einsätzen seine herausragende Technik, sein Spielverständnis, aber auch seine Torgefährlichkeit. So erzielte er nach Vorlage von Messi gegen CA Osasuna sein erstes Tor für den FC Barcelona. Am Ende der abgelaufenen Spielzeit kam Moriba auf ein Tor und drei Vorlagen für Barca.

In Spanien war das Aufsehen um das neue Supertalent von Barca riesig. So wurde er aufgrund seiner Spielweise, Position und seines Werdegangs schon als Nachfolger von Klub-Legenden wie Andrés Iniesta oder Xavi ins Spiel gebracht.

Leipzig gewinnt das Buhlen um Moriba

Bei aller Freude über die sich bietende Chance und die ersten Schritte in der ersten Mannschaft lief Moribas Vertrag nur noch bis Sommer 2022.

Der finanziell schwer angeschlagene FC Barcelona war sehr daran interessiert Moriba langfristig zu behalten und bezeichnete ihn als einen der Grundpfeiler für die Mannschaft der Zukunft.

Doch am Ende konnten sich die Verantwortlichen nicht mit den Beratern Moribas über einen geeigneten Vertrag einigen. Gravierend unterschiedliche finanzielle Vorstellung sollen die Verhandlungen zum Erliegen gebracht haben.

Um einen ablösefreien Wechsel ihres Talentes zu verhindern, entschied sich der FC Barcelona dazu, Moriba zu verkaufen. Die Liste an Interessenten für den jungen Spanier war lang. Am Ende entschied sich das große Talent aber für die Bundesliga und RB Leipzig. 16 Millionen Euro bezahlten die Leipziger für den Mittelfeldspieler.

Dieser verabschiedete sich mit emotionalen Worten via Social Media von seinem Jugendverein:

„Ich danke dem FC Barcelona für die Entwicklung, die ich seit meiner Zeit bei La Masia hatte und dafür, dass ich meinen Traum leben durfte, für die erste Mannschaft aufzulaufen. (…) Ich kam als Kind und jetzt gehe ich als junger Mann, der sich einer neuen Herausforderung in einem anderen Land stellen möchte. (…) Ich möchte jedem Mitglied des Vereins und jedem Teamkollegen danken. Alle Erinnerungen werden für immer in meinem Herzen bleiben“, schrieb Moriba auf Instagram.

In Leipzig läuft es für Moriba noch nicht

In Leipzig war die Freude über den Transfer groß, schließlich kam Moriba mit reichlich Vorschusslorbeeren zu den Sachsen.

Doch bisher konnte Moriba sich in Leipzig noch nicht beweisen. Erst dreimal kam er von der Bank zum Einsatz. Von der Startelf ist der Spanier weit entfernt.(NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Elf Minuten Bundesliga, zehn Minuten im Pokal und immerhin 28 Minuten in der Champions League - das hat sich der Mittelfeldspieler sicherlich anders vorgestellt.

Trainer Jesse Marsch begründet seine Entscheidung, nicht auf Moriba zu setzen, folgendermaßen: „Er muss Geduld haben. Er ist erst 18 Jahre alt und möchte alles jetzt sofort haben. Aber in unserem Kader muss er sich jede Minute verdienen. Das ist das Wichtigste für seine Mentalität.“

Ilaix Moriba erntet Kritik aus der Heimat

In seiner Heimat Spanien wird Moriba derweil für seine Entscheidung, seinen Ausbildungsverein zu verlassen, scharf kritisiert. So schreibt die Mundo Deportivo: „Die Entscheidung von Moriba und seiner Berateragentur ist absurd gewesen. Seine Berater waren zu gierig. Ilaix‘ Karriere entwickelt sich in die falsche Richtung. Barcelona hat durch den Abschied des Eigengewächses ebenfalls einen Verlust erlitten. Für Barça hätte Moriba sehr nützlich sein können.“

Neben seinem jungen Alter und der fehlenden Erfahrung gehört aber auch die Gesamtsituation seines neuen Arbeitgebers zur Wahrheit. RB Leipzig ist alles andere als gut in die Bundesliga-Saison gestartet und hat in der Champions League drei Niederlagen kassiert.

Marsch steht in Leipzig in diesen Tagen unter genauer Beobachtung und kann sich kaum weitere Ausrutscher leisten. Es ist nicht die Zeit für Experimente, was für einen jungen Neuzugang keine gute Situation darstellt. Moriba könnte also als Opfer des schlechten Starts gesehen werden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Leipzig ist bekannt dafür, auf junge Talente zu setzen. Wenn sich die Situation um die roten Bullen wieder beruhigt, könnte Moriba die Chance bekommen, seine Qualität ins Spiel der Leipziger zu integrieren und sich in der Mannschaft festzuspielen.

Falls sich die Situation nicht ändert, könnte aber ein schneller Abgang im Raum stehen. Für einen ambitionierten 18-Jährigen ist Spielpraxis von entscheidender Bedeutung. Dann hätte sich der Moribas Wechsel nach Leipzig als teures und enttäuschendes Missverständnis herausgestellt.

