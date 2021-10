NFL: Tonyan mit Kreuzbandriss bei Green Bay Packers, auch Hill droht Saisonaus

So war es auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, als Green Bay die noch ungeschlagenen Arizona Cardinals bezwingen konnten . Bei der Partie verletzten sich Tight End Robert Tonyan und Running Back Kylin Hill. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Lazarett der Packers ist gut gefüllt

„Das ist der Teil des Spiels, der ehrlich gesagt scheiße ist“, sagte Packers-Coach Matt LaFleur am Freitag: „Ich fühle mich schrecklich für diese beiden Jungs. Sie haben eine Menge in diese Sache investiert. Sie sind schwer zu ersetzen. Ich weiß, dass Kylin bis zu diesem Zeitpunkt nicht so sehr in unsere Offensive involviert war, aber was er in den Spezialteams geleistet hat, ist sicherlich schwer zu ersetzen.“