AEW Rampage: Bryan Danielson und Eddie Kingston brechen ein Tabu

Bei AEW Rampage weben Bryan Danielson und Eddie Kingston auf bemerkenswerte Weise ihren Kampf gegen Depressionen in ihre Fehde ein. Es macht ein herausragendes Match noch besser.

Übermenschliche Helden ohne reale Probleme: Kein Tatort-Kommissar, auch keine Hauptfigur eines Superhelden-Films ist noch so gestrickt.

Im Wrestling ist es dagegen bis heute unüblich, dass menschliche Brüche der Ring-Heroen Teil der Show sind. „Larger than Life“, größer als das Leben, ist das altbekannte, bis heute angewandte Erfolgsrezept von WWE und Co.: Manchen Dinge, die zum Leben gehören, wird da im Drehbuch kein Platz eingeräumt.

Vor diesem Hintergrund ist ungewöhnlich, auf welche Weise WWE-Konkurrent AEW an diesem Freitag ein großes und vielgelobtes Match bei der Show AEW Rampage aufbaute: Bryan Danielson (ehemals Daniel Bryan bei WWE) und Eddie Kingston haben ihren tatsächlichen Kampf mit Depressionen zur Story-Grundlage ihres Duells gemacht.

Harte Anwürfe gegen Eddie Kingston

Danielson und Kingston bestritten bei Rampage das Halbfinale eines Turniers, dessen Sieger nach dem Pay Per View Full Gear den dann amtierenden World Champion herausfordern darf.

In einem vorab gesendeten Interview prognostizierte Danielson einen Sieg über Kingston: Er habe zwar größten Respekt vor seiner Leistung im Ring - außerhalb des Rings jedoch stecke er nicht so viel harte Arbeit in sich wie er, das werde er nicht aufholen können.