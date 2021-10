Anzeige

WWE SmackDown: Charlotte Flair mit vielsagendem Auftritt nach echtem Eklat Vielsagender WWE-Auftritt nach realem Eklat

Charlotte Flair eröffnete die aktuelle Ausgabe von WWE Friday Night SmackDown © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown absolviert Charlotte Flair ihren ersten TV-Auftritt nach dem Ärger der vergangenen Woche. Einige Aussagen lassen aufhorchen.

In der vergangene Woche war das finale Segment der WWE-Show Friday Night SmackDown mit einem realen Eklat geendet, der für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt hatte.

Infolgedessen war mit Spannung erwartet worden, wie WWE vor der Kamera damit umgehen und weitere Konsequenzen für die nun bei SmackDown regierende Titelträgerin sichtbar werden würde - die unter der Woche auch von geplanten Medienauftritten abgezogen worden sein soll.

Die Antwort, die Flairs erster Auftritt in der Nacht zum Samstag gegeben hat, lautete: keine auf den ersten Blick ersichtlichen.

Charlotte Flair mit verdeckter Anspielung?

Flair eröffnete die Show auf die ihr übliche Weise: Sie hielt eine prahlerische, zu ihrem Charakter als böser „Heel“ passende Ansprache - in der sich ihr echter Ärger über den vergangenen Woche inszenierten Titeltausch mit Lynch sarkastisch widerzuspiegeln schien (Darum gab es so viel Kritik an dem Flair-Lynch-Segment).

Der vieldeutige Kernaussage ihrer Promo: Sie sei inzwischen so oft Damenchampion, dass sie es nicht mehr zählen könne. Bei anderen Frauen, die einen Titel gewinnen würde, gäbe es immer großes Gewese, „bei Charlotte Flair ist es ein Freitag wie jeder andere“ - eine Feststellung, die man einerseits als Unterstreichung ihres selbstbesoffenen Charakters lesen kann, aber auch als verdeckte Kritik an ihrer kreativen Ausrichtung (oder auch als „Worked Shoot“, der bewusst so klingen soll).

Flair stellte sich dann noch als „Anführerin“ hin, die der SmackDown-Kader brauche - was Rivalin Sasha Banks auf den Plan rief, die ein Titelmatch gegen sie forderte.

Sasha Banks und Shotzi geraten in Streit

Flair lehnte ab - sie hätte Banks wieder und wieder besiegt, es sei egoistisch vom „Boss“ das nicht anzuerkennen. Flair fügte an, dass sie bei Autoritätsfigur Sonya Deville den Wunsch nach frischen Herausforderungen hinterlegt hätte.

Tatsächlich meldete sich dann ein aufstrebendes Talent zu Wort: Die vor einigen Monaten zu SmackDown beförderte Shotzi (ehemals Shotzi Blackheart bei NXT) warf ihren Hut in den Ring.

Es folgte ein Match gegen Flair, in dass Banks sich von außerhalb einmischte, letztlich ungewollt zu Ungunsten Shotzis: Flair siegte mit der Natural Selection, nachdem sich Shotzi von einer Beinahe-Kollision mit Banks hatte ablenken lassen.

Shotzi ging danach auf Banks los und prügelte unter Buhrufen auf sie ein. Die Szenen scheinen als „Heel Turn“ der Youngsterin angedacht zu sein, die nun wohl mit Banks darum kämpfen wird, wer Flair als nächstes ins Visier nimmt.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 29. Oktober 2021:

Non Title Match: Charlotte Flair besiegt Shotzi

Drew McIntyre besiegt Mustafa Ali

Trick or Treat Street Fight: Happy Corbin & Madcap Moss besiegen Shinsuke Nakamura & Rick Boogs

Shayna Baszler besiegt Naomi

The New Day besiegen The Usos





