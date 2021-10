Dardai will Ende des Aufwärtstrends nicht überbewerten © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Trainer Pal Dardai vom Bundesligisten Hertha BSC will das vorläufige Ende des jüngsten Aufwärtstrends nicht überbewerten.

Die chancenlosen Hauptstädter waren dabei meilenweit vom vierten Pflichtspielsieg in Folge entfernt. "Das Ergebnis müssen wir so akzeptieren", äußerte Dardai bei DAZN: "Wir waren nicht aggressiv genug in der gegnerischen Hälfte."