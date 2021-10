3. Liga: SC Verl – VfL Osnabrück (Montag, 19:00 Uhr)

Am Montag trifft der SC Verl auf den VfL Osnabrück. Verl zog gegen den Sport-Club Freiburg II am letzten Spieltag mit 2:3 den Kürzeren. Das letzte Ligaspiel endete für Osnabrück mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen Hallescher FC.

Der SC Verl zeigt in der Offensive mit 23 geschossenen Toren große Qualität. In der Abwehr, die 25 Gegentreffer kassierte, gibt es indes Steigerungspotential. Zur Entfaltung ist Verl daheim noch nicht gekommen, was neun Punkte aus sieben Partien demonstrieren. Die Zwischenbilanz der Gastgeber liest sich wie folgt: vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schaffte der SC Verl lediglich einen Sieg.