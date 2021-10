Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Hertha BSC, 2:0 (2:0)

Für das erste Tor sorgte Andrej Kramaric. In der 18. Minute traf der Spieler der TSG ins Schwarze. Sebastian Rudy schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (35.). Mit der Führung für Hoffenheim ging es in die Halbzeitpause. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Dedryck Boyata von der Hertha wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (75.). Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich die TSG 1899 Hoffenheim bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.