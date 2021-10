Anzeige

PSG dreht Partie gegen Meister Lille - Lionel Messi zur Pause raus Messi raus – dann dreht PSG auf

Im Video: Marseille-Fan will Messi an den Kragen!

SPORT1

Lionel Messi bleibt bei PSG zur Pause in der Kabine. Anschließend dreht Paris ohne den Superstar die Partie.

Später Sieg - aber Sorgen um Lionel Messi!

Das Starensemble von Paris St. Germain hat dank einer späten Aufholjagd das Kräftemessen mit dem französischen Meister OSC Lille gewonnen. Der Spitzenreiter aus der Hauptstadt siegte am Freitagabend gegen den Titelverteidiger nach Rückstand noch 2:1 (0:1) und kann sich nun in Ruhe auf das Champions-League-Rückspiel bei RB Leipzig am Mittwoch (21.00 Uhr) vorbereiten.

Anzeige

Der kanadische Nationalspieler Jonathan David (31.) hatte Lille am 12. Spieltag in Führung gebracht, Marquinhos (74.) glich aus und Angel di Maria (88.) sicherte den zehnten Saisonsieg. In Abwesenheit von Weltmeister Kylian Mbappe (HNO-Infektion) bildeten Neymar, Messi und di Maria die Pariser Offensivreihe. Nationalspieler Thilo Kehrer durfte bis zur 65. Minute mitwirken, Julian Draxler (84.) wurde kurz vor dem Siegtreffer eingewechselt (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1).

Messi zur Pause raus

Messi wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Offenbar als Vorsichtsmaßnahme. Der Argentinier litt zuletzt unter muskulären Problemen, die auch sein Mitwirken im Abschlusstraining am Donnerstag verhindert hatten. Er hatte wohl auch am Freitag während der Partie noch Beschwerden, vor dem zweiten Duell mit Leipzig gibt es also leichte Sorgen. (DATEN: Tabelle der Ligue 1)

Dennoch war auch seine Leistung vor der Pause nicht unbedingt den Ansprüchen entsprechend. Die britische Boulevardzeitung Sun schrieb gar von einer „miserablen Performance“, er sei „über das Spielfeld geschlendert, ohne Akzente zu setzen“.

Messi mit Horror-Statistiken

Messi wartet weiterhin auf seinen ersten Ligatreffer für PSG. Gegen Lille wurde er durch Mauro Icardi ersetzt, der nach dem Drama mit seiner Frau Wanda Nara zurückgekehrt ist.

Laut Squawka ist es gar das erste Mal seit 2005/06, als Messi in seiner zweiten Saison war, dass der Offensivspieler bis November in der Liga noch kein Tor erzielt oder vorbereitet hat. Zudem ist er laut Opta der Spieler in der Ligue 1 mit den meisten Schüssen ohne Treffer. Von 15 Versuchen gingen immerhin vier aufs Tor.

-----