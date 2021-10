BUndesliga: TSG Hoffenheim - Hertha BSC 0:2 - Boyata sieht Rote Karte

Nach Siegen in Frankfurt und gegen Gladbach verlor die Elf von Trainer Pal Dardai bei der TSG Hoffenheim mit 0:2.

„Das ist nicht schön, aber das müssen wir runterschlucken“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai bei DAZN . „Ich denke, in der ersten Hälfte haben wir einiges verschenkt. Aber am Schluss war es ein verdienter Sieg für Hoffenheim.“

Boyata sieht die Rote Karte

Fortan war die TSG bestimmend und erhöhte bereits in der 36. Minute durch Sebastian Rudy. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auch nach dem Seitenwechsel kam von den Gästen nicht mehr viel. Spätestens als Dedryck Boyata in der 76. Minute die Rote Karte nach einem Foul an Angelo Stiller sah, war die Partie entschieden.

Schiedsrichter Sven Jablonski hatte zunächst die Gelbe Karte gezeigt, ehe der VAR eingriff und den Referee an den Bildschirm schickte.

Kramaric trifft gegen Lieblingsgegner

In der Tabelle sprang Hoffenheim auf Platz 7, während die Hertha Elfter ist.

Vor lediglich 8127 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena ging es gleich munter zur Sache. Die Hoffenheimer hatten bereits in der 5. Minute die dicke Chance zur Führung. Nach einer starken Kombination konnte Angelo Stiller nicht verwerten. Auf der Gegenseite scheiterte Marco Richter nur wenige Sekunden später an TSG-Torwart Oliver Baumann (6.).