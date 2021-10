Anzeige

Bundesliga, FC Bayern: Muss Toppmöller bei Union zum Nagelsmann werden? Muss Toppmöller zum Nagelsmann werden?

"Habe rumgeschrien!" So erlebte Nagelsmann die Blamage in der Küche

Florian Plettenberg

Dino Toppmöller wird Julian Nagelsmann auch bei Union Berlin vertreten. Indes ist eine Debatte darüber entstanden, ob der anerkannte Co-Trainer an der Seitenlinie aktiver werden muss als beim 0:5 gegen Gladbach.

Das Ende der Isolation naht!

„Sofern der Gott im Himmel es will, bin ich Dienstag wieder da“, hat Julian Nagelsmann am Freitagmittag aus der häuslichen Quarantäne auf der Pressekonferenz verkündet. Das Auswärtsspiel seiner Bayern am Samstag (1. FC Union Berlin - FC Bayern München ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) verpasst er erneut, weil sein letzter Corona-Test noch immer positiv war. Dienstag im Heimspiel gegen Benfica Lissabon will der 34 Jahre alte Cheftrainer wieder zurück auf der Bayern-Bank sein.

Nagelsmann fehlt, weshalb Dino Toppmöller am Wochenende wieder im Rampenlicht stehen wird! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Basler übt Kritik an Toppmöller

Dann allerdings geschah, was niemand erwartet hatte. Die Bayern erlebten beim 0:5 bei Borussia Mönchengladbach ein Debakel für die Geschichtsbücher, der erste Titel ist bereits futsch! Auf dem Platz waren die Spieler chancenlos, an der Seitenlinie herrschte Totenstille, weil Toppmöller, anders als Nagelsmann, kein schreiender Rauf-und-Runter-Läufer an der Seitenlinie ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dafür hagelte es mediale Kritik. Auch von Mario Basler, der im SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ sagt: „Er saß die ersten 45 Minuten fast nur auf der Bank und hat kaum eingegriffen. Das gehört aber zu den Aufgaben eines Co-Trainers dazu, wenn der Cheftrainer nicht da ist. Er hätte etwas umstellen müssen. Aber: Ich mag Dino!“

Nagelsmann ließ indes keine Kritik an seinen Stellvertretern zu. „Mit mir an der Seitenlinie hätten wir auch nicht gewonnen“, sagte er, aber betonte zugleich: „Ich würde auch nach einem 0:3 oder 0:4 rumschreien, um der Mannschaft zu helfen.“ Er selbst habe sogar in seinen eigenen vier Wänden in der Isolation geschrien, berichtete Nagelsmann, der den Untergang seiner Mannschaft nur vor dem Bildschirm verfolgen konnte, wenngleich er mit seinem Team um Video-Analyst Benjamin Glück während des Spiels in ständigem Austausch stand.

Bayern gegen Union: "Muss eine komplette neue Elf spielen"

Nagelsmann: „Es gibt eine gewisse Rollenverteilung“

Die Aufarbeitung der 0:5-Packung nahm Nagelsmann größtenteils selbst in die Hand. Am Donnerstag sprach er mit seinen Führungsspielern um Kapitän Manuel Neuer. Mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn schrieb und telefonierte er ebenfalls. Die allerhöchste Erkenntnis war, dass ein solches Debakel „einmalig bleiben sollte“, so der Bayern-Trainer. (Tabelle der Bundesliga)

Von Aktionismus auf der Bayern-Bank hält Nagelsmann auch weiterhin nichts. „Es gibt eine gewisse Rollenverteilung. Ein Cheftrainer ist anders als ein Co-Trainer. Man kann seine Rolle nicht einfach für zwei oder drei Wochen verändern. Es geht auch darum, einer Stellenbeschreibung gerecht zu werden. Ein Co-Trainer kann keine Show abziehen.“

Doch anscheinend brauchen vor allem junge Spieler wie Alphonso Davies immer wieder lautstarke Kommandos, wie sie von Nagelsmann in der Vergangenheit regelmäßig ausgingen.

Eine deutlich bessere Show müssen die Bayern jedenfalls am Samstag bei Union Berlin abliefern. Spannend wird nicht nur zu sehen sein, wie die Spieler auf dem Rasen reagieren. Auch auf Toppmöller werden in seinem möglicherweise vorerst letzten Einsatz als Interims-Cheftrainer die Augen gerichtet sein. Denn ein Selbstläufer wird der Gastauftritt bei den Köpenickern keinesfalls.

