Volleyball-Bundesliga, Frauen: SC Potsdam schlägt Erfurt und übernimmt Platz 1

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam übernehmen in der Bundesliga die Tabellenspitze. Zuvor gelingt ein umkämpfter Sieg gegen Erfurt.

Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernández feierte am Freitagabend zum Auftakt des fünften Spieltages in der Volleyball-Bundesliga nicht nur einen Sieg gegen Schwarz-Weiß Erfurt, das Team durfte sich auch über den Sprung an die Tabellenspitze freuen.