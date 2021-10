Premier League: Hat Thomas Tuchel beim FC Chelsea ein Stürmer-Problem?

Eigentlich läuft beim FC Chelsea aktuell sportlich alles rund: Die Blues stehen mit 22 Punkten nach neun Spielen an der Spitze der Premier League. (SERVICE: Alle News zur Premier League)

Sorge bereiten Thomas Tuchel aktuell nur seine Stürmer um Rekordtransfer Romelu Lukaku. Der Belgier erzielte in der Liga seit seiner Rückkehr im Sommer, für die Chelsea 115 Millionen Euro an Inter Mailand bezahlte, nur drei Liga-Tore. Damit ist er zwar Chelseas Top-Torjäger, aber liegt nur gleichauf mit den eher nicht für ihre exorbitante Torgefahr bekannten Mason Mount und Ben Chilwell.

Viel schlimmer wiegt aber der Fakt, dass Lukaku seit Mitte September kein Pflichtspieltor erzielt hat. Auf drei Tore in seinen ersten drei Spielen folgten vier Spiele ohne Tor, beim 7:0-Erfolg gegen Norwich City am vergangenen Wochenende fehlte er verletzt.

„Nach unseren Informationen hat er (Tuchel) die Verantwortlichen informiert, dass er sich im Winter noch einen Stürmer wünscht“, berichtet der Transferexperte Ian McGarry im The Transfer Window Podcast . „Was ich gehört habe, gibt es keine konkrete Kandidatenliste. Aber es macht schon Sinn, da sich Chelsea zu sehr auf Lukaku verlassen muss und er auch noch Zeit zur Eingewöhnung braucht.“

Tuchel agiert in der Sturmspitze gerne flexibel

Einen neuen Stürmer wünscht sich Tuchel demnach also auch, damit er taktisch noch flexibler im Sturm agieren kann und nicht so leicht auszurechnen ist.

Schon in seinem letzten erfolgreichen Jahr bei Paris Saint-Germain, in dem er mit dem Star-Ensemble das Finale der Champions League erreichte, setzte er immer wieder auf unterschiedliche Typen als Mittelstürmer. Meist spielte der kantige Edinson Cavani oder der schnelle Kylian Mbappé in der Spitze. Er setzte aber auch die eher als Gestalter bekannten Neymar und Pablo Sarabia im Sturmzentrum ein.