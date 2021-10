Serie A: Christian Eriksen ohne Chance auf Comeback für Inter Mailand

Keine Genehmigung für Eriksen in der Serie A

Am Ende hatte der Däne Glück im Unglück, meldete sich noch am Abend aus dem Krankenhaus und befindet sich seither auf dem Weg der Besserung.

Der Vorfall wird nun wie erwartet aber auch erhebliche sportliche Konsequenzen mit sich bringen. Denn weil der 29-Jährige als Folge seines Herzstillstands einen Defibrillator implantiert bekam, wird er offenbar in Italien bei Inter Mailand kein Pflichtspiel mehr bestreiten dürfen.

Inter würde Eriksen ziehen lassen

Die italienische Gesundheitsbehörde hat Eriksen die sportliche Aktivität in der laufenden Saison untersagt, heißt es in einem Dokument des Titelverteidigers der Serie A, aus dem mehrere Medien zitieren.

Italien bildet mit seinen strengen Regelungen, nach denen Sport für Menschen mit signifikanter Herzanomalie verboten ist, eine Ausnahme in Europa, weswegen ein Comeback in anderen Ligen Europas möglich wäre. Inter sei deswegen bereit, Eriksen zu verkaufen bzw. ziehen zu lassen, falls dieser wieder professionell Fußball spielen will und ein entsprechendes Angebot bekäme.