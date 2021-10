2. Liga: SV Darmstadt 98 – 1. FC Nürnberg, 2:0 (1:0)

Braydon Manu bediente Luca Pfeiffer, der in der zehnten Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des SV Darmstadt 98 bestehen. Christopher Schindler erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 58 Minuten auf 2:0. Am Ende behielt Darmstadt gegen den Club die Oberhand.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Darmstadt 98 im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Offensiv konnte Darmstadt in der 2. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 27 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der SV Darmstadt 98 verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Darmstadt, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.