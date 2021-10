3. Liga: FC Viktoria Köln – 1. FC Magdeburg, 1:0 (1:0)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den 1. FC Magdeburg! Bereits nach drei Minuten schickte der Schiedsrichter Tobias Müller zum Duschen. Kurz darauf bereitete Daniel Buballa das 1:0 von Vikt. Köln durch Simon Handle vor (29.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.