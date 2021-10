Schwimmen: Schwingenschlögl siegt über 50 m Brust

Fabian Schwingenschlögl hat sich bei der letzten Station des Kurzbahn-Weltcups in Kasan erneut in Bestform gezeigt und seinen ersten Sieg gefeiert.

Schwimmer Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm) hat sich bei der letzten Station des Kurzbahn-Weltcups im russischen Kasan erneut in Bestform gezeigt und seinen ersten Sieg gefeiert. Der 30-Jährige gewann über 50 m Brust in 25,88 Sekunden. Am Donnerstag hatte Schwingenschlögl bereits über 100 m Brust den dritten deutschen Kurzbahn-Rekord innerhalb eines Monats aufgestellt.