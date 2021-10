Nach Pokal-Aus: Schalke und Nürnberg patzen auch in der 2. Liga

Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg haben nach ihren Pokal-Pleiten auch in der 2. Fußball-Bundesliga Rückschläge erlitten. Der Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen unterlag am Freitagabend beim 1. FC Heidenheim 0:1 (0:0) und verpasste den fünften Liga-Sieg in Serie. Die Nürnberger kassierten durch ein 0:2 (0:1) bei Darmstadt 98 am 12. Spieltag ihre erste Niederlage der Saison.