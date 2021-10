Darts: Clemens scheitert in Amsterdam in Runde eins

Der beste deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens ist bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Der beste deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens (Saarwellingen) ist bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 38-Jährige unterlag dem Polen Krzystof Ratajski mit 3:6. Gegen Ratajski war der "German Giant" bereits bei der WM 2021 in London ausgeschieden, als er als erster Deutscher bis ins Achtelfinale vorgedrungen war.