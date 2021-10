Chalmers schwimmt Kurzbahn-Weltrekord über 100 m Freistil

Der Australier Kyle Chalmers hat einen Weltrekord über 100 m Freistil auf der Kurzbahn aufgestellt. Chalmers schlug am Freitag beim Schwimm-Weltcup in Kasan/Russland nach 44,84 Sekunden an und verbesserte damit den 13 Jahre alten Rekord von Amaury Leveaux (Frankreich/44,94).