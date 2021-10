Bundesliga, FC Bayern: Nagelsmann erklärt das Problem von Dayot Upamecano

Dayot Upamecano zeigt bei der Blamage des FC Bayern in Mönchengladbach eine erschreckend schwache Leistung. Sein Trainer verrät bei der PK, was ein Problem des Verteidigers ist.

Als Dayot Upamecano am Mittwochabend endlich erlöst wurde, konnte er kaum mehr hinsehen.

In der 55. Spielminute war der Verteidiger des FC Bayern im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach (0:5) ausgewechselt worden. Beim Spielstand von 0:4 - an dem er einen großen Anteil hatte. Mit einer Hand vor dem Gesicht versank er in der Folge auf der Bank.