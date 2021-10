Tennis: Alexander Zverev nach hartem Kampf im Halbfinale von Wien

Zverev mit Sieg Nummer 301

Zverev, Nummer zwei der Setzliste, ist nach dem Ausscheiden des Topgesetzten French-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) der Favorit auf den Sieg in Wien. Das bisher einzige Aufeinandertreffen mit dem erst 18 Jahre alten Alcaraz gewann Zverev im März in Mexiko.

Struff in St. Petersburg im Halbfinale

Unterdessen hat Jan-Lennard Struff beim Turnier in St. Petersburg weiter die Chance auf seinen ersten ATP-Titel. Der 31 Jahre alte Warsteiner besiegte im Viertelfinale am Freitag den an Position zwei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov 6:4, 6:3 und erreichte zum zweiten Mal nach 2017 das Halbfinale in der russischen Metropole.