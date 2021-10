Söderholm nominiert 27 Spieler für Deutschland Cup

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat 27 Spieler für den Deutschland Cup nominiert. Das Turnier in Krefeld dient der deutschen Nationalmannschaft als wichtige Standortbestimmung knapp drei Monate vor den Olympischen Spielen in Peking. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DHB) trifft auf Russland (11. November), die Schweiz (13. November) und die Slowakei (14. November).

Söderholm setzt in seinem Kader mit drei Torhütern, neun Verteidigern und 15 Stürmern auf eine Mischung aus erfahrenen Kräften und Talenten. "Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wo die einzelnen Spieler derzeit stehen, die für die Olympischen Spiele und die WM in Frage kommen. Deswegen setzen wir in Krefeld auf eine international erfahrene Mannschaft, um weitere Eindrücke zu sammeln und Erkenntnisse zu gewinnen", sagte Söderholm.