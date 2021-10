FC Bayern München: Ungewöhnliche Maßnahme wegen Torhüter-Not

Lukas Schneller fällt nämlich laut Bild ebenso aus wie Jakob Mayer (Sehnenabriss am Sitzbein) und wohl Manuel Kainz (Magen-Darm). Weil Christian Früchtl wegen Ulreichs Verletzung als Back-up von Manuel Neuer bei den Profis gebraucht wird, greifen die Bayern nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Michael Netolitzky, Torwart-Trainer der Frauenmannschaft, sitzt am Freitagabend bei der U23 gegen den FC Augsburg II ( Jetzt im LIVETICKER ) auf der Bank!

Frauen-Torwarttrainer bei Reserve-Team im Kader

Netolitzky kam in seiner kurzen Karriere hauptsächlich in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und spielte dort für die Reservemannschaften des FC Bayern und des TSV 1860 München. Ein Mal lief er in der 3. Liga für den Halleschen FC auf.