Borussia Mönchengladbach: Sondershirt nach Sieg gegen FC Bayern

Zu diesem Zweck hat der Klub zwei Tage nach dem Spektakel vom Mittwoch ein T-Shirt entworfen, das an die magische Nacht erinnern soll. ( Fünf Gründe für die Bayern-Blamage in Gladbach )

Mit einem Bild des als Superheld dargestellten zweifachen Torschützen Breel Embolo auf der Brust kann der geneigte Gladbach-Fan künftig durch die Gegend laufen - sofern er sich das gute Stück für 14,95 Euro leisten will.

Am Design hätten die Fohlen-Macher aber noch arbeiten können - jedenfalls kommt das Shirt in den Kommentaren unter dem Tweet nicht besonders gut an.