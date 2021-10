DFB-Pokal: Bayern-Frauen brennen auf Revanche

Frauenfußball-Meister Bayern München will Revanche © FIRO/FIRO/SID

Frauenfußball-Meister Bayern München will im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (13.30 Uhr/BR und hr) die Chance zur Revanche nutzen. Aus der 2:3-Auswärtsniederlage in der Bundesliga vor der jüngsten Länderspielpause hat der Favorit seine Lehren gezogen.