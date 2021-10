FC Bayern: Leon Goretzka und Kingsley Coman fallen voraussichtlich bei Union aus

Neben Trainer Julian Nagelsmann, der noch immer das Coronavirus in sich trägt, muss der Rekordmeister am Samstag bei Union Berlin voraussichtlich auch auf Leon Goretzka und Kingsley Coman verzichten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Goretzka hat eine Fleischwunde an der Ferse, die noch von seiner Verletzung bei der 0:5-Pokalpleite bei Borussia Mönchengladbach herrührt. Schon nach einer knappen Viertelstunde musste der Mittelfeldspieler unter Schmerzen das Abschusstraining abbrechen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 25-Jährige wurde am Mittwoch in der Pokalpartie in der zweiten Halbzeit eingewechselt, wirkte nach dem Spiel aber nicht angeschlagen.