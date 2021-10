DFB: Umfangreiches Maßnahmenpaket für die 3. Liga

Die 3. Liga soll professioneller werden. Dafür beschließt der DFB umfangreiche Maßnahmen und nimmt das Financial Fairplay in das Zulassungsverfahren auf.

Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein nachhaltigeres Wirtschaften in der 3. Liga etablieren und für eine Weiterentwicklung der Spielklasse sorgen. Wie der DFB am Freitag mitteilte, folgte das Präsidium den Empfehlungen der Task Force „Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga“ sowie den Anträgen des Liga-Ausschusses und beschloss damit „umfassende Änderungen“. Auch die eingleisige Struktur wurde bestätigt. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)