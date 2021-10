Josip Drmic meldet sich bei HNK Rijeka zurück

Josip Drmic erlebte einen ziemlichen Absturz und war zuletzt bei Norwich City unerwünscht. In Kroatien blüht der Stürmer aber wieder auf.

Denn der Stürmer aus der Schweizer Gemeinde Lachen, der schwere Zeiten erlebte, hat in Kroatien sein Glück wiedergefunden.

Drmic brilliert in Kroatien

In den ersten elf Ligaspielen der Saison 2021/22 netzte Drmic satte elf Mal und bereitete zwei Tore vor. Dazu jubelte der Schweizer ein Mal in der Qualifikation zur Conference League, wo Rijeka allerdings schlussendlich ausschied.

„Drmic schießt kroatische Liga kurz und klein“, titelte 20min.ch zuletzt. Sein Klub steht in der 1. HNL auf Rang eins - auch vor Dinamo Zagreb, denen Drmic beim 3:3 Mitte Oktober zwei Treffer einschenkte. Allerdings hat der Titelverteidiger noch zwei Partien in der Hinterhand.

Beim 2:0 Sieg bei NK Lokomotiva am Sonntag war der 29-Jährige, der die Torjägerliste in Kroatien klar anführt, erneut erfolgreich – auch wenn er einen Elfmeter an die Latte schoss.