FC Barcelona: Xavi als Trainer? Barca-Präsident Laporta streut Zweifel

Präsident Joan Laporta bestätigte zwar am Freitag, er würde den 41-Jährigen in seiner Amtszeit gerne noch als Barca-Coach sehen. Der katalanische Klub habe aber auch „andere Optionen“ bei der Suche nach einem Nachfolger für Ronald Koeman.

Kommt Xavi? Barca-Boss Laporta bremst

Sergi Barjuan als Interimstrainer beim FC Barcelona

Nach Koemans Entlassung hat Barcelona Sergi Barjuan, der normalerweise das B-Team betreut, als Interimscoach bestellt. Laut Laporta soll er die Mannschaft am Samstag in der Liga gegen Alaves und am Dienstag bei Dynamo Kiew in der Champions League betreuen.