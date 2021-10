Guinea verpasst WM-Qualifikation: Aus für Trainer Didier Six

Der frühere französische Starstürmer Didier Six © AFP/SID/JOSE JORDAN

Der Fußball-Verband Guineas trennt sich nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation von Nationaltrainer Didier Six.

Der 67 Jahre alte frühere französische Starstürmer hatte mit seiner Mannschaft aus den ersten vier Spielen der afrikanischen Qualifikationsgruppe I nur drei Punkte geholt, das Ticket nach Katar kann nicht mehr gelöst werden. Der Verband kündigte am Freitag „eine Trennung in Freundschaft“ an.