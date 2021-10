Fortnite Minzlegenden-Paket: Alle Informationen zum neuen Set

Es ist zwar Herbst und Halloween steht bereits kurz vor der Tür, aber diese neuen Items in Fortnite haben ausnahmsweise mal nichts mit der bunten und gruseligen Jahreszeit zu tun. Das Minzlegenden-Paket bringt mit zehn neuen Gegenständen trotzdem frischen Wind in den Spind der Spieler. Unter anderem enthalten sind drei frostige Outfits für Aura, Aurum und den Farbbomber.

Minzlegenden-Set: Datum, Kosten & mehr

Das neue Paket wurde bereits vor einigen Monaten von Epic Games vorgestellt und erscheint endlich am 2. November. Wir wissen auch, dass die bereits veröffentlichte Minty Spitzhacke nur für einen limitierten Zeitraum in Fortnite erhältlich war. Gut möglich also, dass das bei dem neuen Minz-Set ebenfalls der Fall sein wird. Neben den drei bereits genannten Outfits können sich die Spieler noch auf drei coole Rücken-Accessoires, drei scharfe Spitzhacken und eine feurige Lackierung freuen. Diese drei Kleidungsvarianten warten auf die Fortnite-Fans:

So bekommt ihr das Minzlegenden-Set in Fortnite

Eine Besonderheit des Paketes ist, dass Spieler es sowohl in digitaler als auch in physischer Form erwerben können. Das bedeutet also, dass ihr es euch entweder direkt im Item-Shop von Fortnite oder bei einem Einzelhändler in eurer Nähe abholt. Welche Läden das Minzlegenden-Set letztendlich auf Lager haben, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit hat Epic Games aber bereits mit Gamestop oder auch C&A zusammengearbeitet.