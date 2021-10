Weinzierl: Bochum als Maßstab für den FCA

Trainer Markus Weinzierl sieht die Leistung beim Pokal-Aus des FC Augsburg in Bochum (4:5 i.E.) als Maßstab für den weiteren Saisonverlauf.

Trainer Markus Weinzierl sieht die Leistung beim Pokal-Aus des FC Augsburg in Bochum (4:5 i.E.) als Maßstab für den weiteren Saisonverlauf. Die Reaktion nach dem 0:2-Rückstand beim VfL "stimmt mich so, dass ich sage: Die Mannschaft hat's kapiert", berichtete er vor dem schwäbischen Derby bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).