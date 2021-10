Voss-Tecklenburg wird Champions-League-Expertin im ZDF

Martina Voss-Tecklenburg wird bei der Champions League wieder als TV-Expertin tätig sein. Ihren neuen Job tritt sie Anfang November an.

Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag mitteilte, ist die 53-Jährige künftig an Spieltagen mittwochabends ab 23 Uhr im Format sportstudio UEFA Champions League dabei. Ihren ersten Auftritt hat Voss-Tecklenburg am 3. November.