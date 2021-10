2. Bundesliga: Pokal-Aus war nicht gut für FC Schalke 04, sagt Huub Stevens

Wann? Donnerstagabend. Anstoß? 19.04 Uhr. Ort? Das Fußballmuseum in Dortmund. Und mittendrin ganz viel Schalke 04. Ingo Anderbrügge hat sein neues Buch „Das Runde lehrt das Leben“ in einem feinen Rahmen vorgestellt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Stevens beobachtet auch weiterhin ganz genau, was auf Schalke passiert. Am Rande der Veranstaltung nahm er sich Zeit für ein Gespräch mit SPORT1.

Stevens: Charakter der Schalker Mannschaft stimmt

SPORT1: Herr Stevens, der FC Schalke 04 hat sich in der Liga nach dem Abstieg schnell gefangen. Geht die Entwicklung in die richtige Richtung?

Huub Stevens: Das hoffen wir natürlich auf Schalke, das soll so sein. Auf dem Platz steht wieder ein Team mit vielen guten Charakteren. Vielleicht haben die Spieler nicht die Einzelqualität wie in den Jahren zuvor. Ich glaube aber, dass der Charakter der Mannschaft stimmt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Stevens: Rouven Schröder hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er gute Arbeit leisten kann. Ich hoffe, dass er das auch auf Schalke durchbringen kann. Am Ende wirst du immer an den Leistungen gemessen, die eine Mannschaft auf den Rasen bringt.

Stevens: Ich kenne Dimitrios schon sehr lange. Ich weiß, wie er als Spieler war. Als Trainer erlebe ich ihn jetzt allerdings ehrlicherweise mit etwas Abstand. Er will unbedingt Leistung bringen – das war schon als Spieler so und so sehe ich ihn auch als Trainer. Ich hoffe für ihn, dass es weiterhin gutgeht. Vor dem Spiel gegen 1860 München wäre ich wohl etwas positiver gewesen. Das Pokalaus ist nicht gut für Schalke 04! Wir haben in der Vergangenheit im Pokal oft gute Leistungen gebracht. Daher ist es sehr schade, dass wir bei 1860 ausgeschieden sind.