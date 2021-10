FC Bayern: Taktik-Experte Eckner nennt Gründe für Pleite in Mönchengladbach

Der FC Bayern bekommt bei der 0:5-Klatsche in Gladbach keinen Zugriff aufs Spiel und ist defensiv anfällig wie noch nie in dieser Saison. Taktik-Experte Constantin Eckner hat eine Schwäche gefunden.

Eckner erklärt Gladbachs Erfolgsrezept

Die große Stärke von Nagelsmann war es, zu Beginn seiner Amtszeit in München vorerst an Stellschrauben zu drehen. Er setzte zum Großteil auf eine Viererkette in der Defensive und zwei zentrale Mittelfeldspieler davor. Lediglich in der Offensive stattete er seine Stars mit mehr Freiheiten aus, als es noch unter Hansi Flick der Fall war.