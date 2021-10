Worlds 2021: Halbfinalanalyse von T1 & DAMWON KIA

Anzeige

Worlds 2021: Das Halbfinale - T1 gegen DAMWON

Florian Merz

Rekordweltmeister gegen den amtierenden Titelträger – im ersten Halbfinale der League of Legends Weltmeisterschaft steht ein waschechtes Spitzenduell an. Eine Analyse.

Einmal Weltmeister sein, davon dürfte jeder League-of-Legends-Profi träumen. Egal, ob dieser aus China, den USA, Europa oder Korea stammt - den Summoner‘s Cup in den Himmel recken ist das erklärte Ziel eines jeden Spielers. Lee „Faker“ Sang-Hyeok hat diesen Moment bereits drei Mal erlebt.

Nun steht der „Messi des eSports“ einmal mehr vor einem möglichen Titelgewinn, muss jedoch zunächst die Konkurrenz von DAMWON KIA aus dem Weg räumen, dem amtierenden Weltmeister. Kein einfaches Unterfangen!

Eine Klasse für sich – DAMWON KIA

DAMWON KIA lässt sich ganz klar zu den Titelfavoriten zählen. Bislang ist es das einzige Team des Turniers, das kein Match verloren hat. Weder Cloud9, Rogue noch Ex-Weltmeister FunPlus Phoenix waren dazu in der Lage, ein Aufeinandertreffen für sich zu entscheiden. Darüber hinaus war DWG KIA nicht nur die erste eSports-Organisation, die sich für die K.o.-Phase qualifizierte, auch im Viertelfinale wurde mit LEC-Champion MAD Lions kurzer Prozess gemacht. Neun Siege später erreichte das Team problemlos das Halbfinale.

Die Stärke des Rosters liegt dabei auf keinem einzelnen Spieler. Während andere Teams oft dazu neigen, Kills und Gold in einen Carry, Bot- oder Toplaner zu funneln, ist jede Lane bei DAMWON eine Klasse für sich. Dennoch sticht insbesondere Heo „ShowMaker“ Su aus dem Line-Up hervor. Seit 2017 gehört er zum Team und entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der besten Mid-Laner der Welt. Beispielsweise ist er der 17. Spieler, der in der LCK 1000 Kills erreichte, zugleich aber auch der schnellste. Sein 1000. Kill gelang ihm zudem ausgerechnet gegen Halbfinalgegner T1, als er deren Jungler Oner während des LCK Summer Split Finals 2021 aus dem Rift fegte.

Koreanische Dominanz – DAMWON in der LCK

Apropos Summer Split: seit Sommer 2020 hat DAMWON jeden einzelne Meisterschaft gewonnen. Somit geht das Team nicht nur als amtierender Weltmeister in das Halbfinale gegen T1 sondern auch als LCK-Champion. Die Zeichen stehen dabei klar auf Sieg - viele Experten gehen zudem davon aus, dass DAMWON das gesamte Turnier für sich entscheiden und somit den zweiten WM-Titel in Folge feiern wird.

Zurück zur alter Stärke – T1

Während DAMWON sowohl in der nationalen Liga wie auf der Weltbühne dominant auftratt, tat sich T1 – früher als SK Telecom T1 bekannt – schwer, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Immer wieder musste sich das Roster verändern und neu aufstellen. Lediglich Faker blieb als einzige Konstante bestehen. Dennoch scheint es mittlerweile so, als hätte die Organisation ein erfolgreiches Team zusammengebaut, auch wenn es national für keine Split-Meisterschaft (bislang) reichte. Besonders an T1 ist die Mentalität der Spieler, selbst wenn sie nicht Teil des aktiven Rosters sind.

So zählte ursprünglich Park „Teddy“ Jin-seong zum Starting-Roster, ehe dieser nach und nach durch Lee „Gumayusi“ Min-hyeong aufgrund besserer Leistung ersetzt wurde. Dennoch dringt kein negatives Wort über die Lippen des nunmehr degradierten Carrys. Stattdessen scheint es so, als würde das auf zehn Mann aufgestockte Team gemeinsam an dem Traum vom vierten Weltmeistertitel arbeiten.

Faker, dann der Rest – T1

Lee „Faker“ Sang-hyeok ist nach wie vor das Herz des Teams. Kaum ein Spieler war länger für eine eSports-Organisation aktiv, als der koreanische Mid-Laner. Auch, wenn er zwischenzeitlich hin und wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen musste - unter anderem für Lee „Easyhoon“ Ji-hoon in der Zeit zwischen 2013 und 2015 - gilt er nach wie vor als einer der besten Spieler auf seiner Position. Auf ihn wird es nun im Match gegen DAMWON KIA besonders ankommen, da er mit ShowMaker einen möglichen Nachfolger trifft, wenn es um den Titel des besten Spielers der Welt geht.

Doch verfügen auch Spieler wie Moon „Oner“ Hyeon-joon oder Supporter Ryu „Keria“ Ryu Min-seok über starke Nehmerqualitäten und sind dazu in der Lage, den Spielverlauf zugunsten von T1 zu beeinflussen. Darüber hinaus verfügt das Team mit einem Zehn-Mann-Roster über genügend Vielfalt, um auf entstehende Situationen in der Serie gegen DAMWON KIA reagieren zu können.

Fazit

Auf Basis der Ergebnisse in der LCK und dem bisherigen Turnierverlauf dürften viele DAMWON KIA schon jetzt als klaren Sieger ansehen. Doch auch T1 spielte bislang einen sehr erfolgreichen Wettbewerb. Der Rekordweltmeister verlor nur ein Spiel und dies gegen EDward Gaming, dem letzten verbliebenen LPL-Vertreter in der Weltmeisterschaft. Dieser trifft im zweiten Halbfinale auf GEN.G, dem dritten koreanischen Team.

Gemäß den Statistiken liegt der Vorteil auf der Seite von DAMWON KIA, dennoch ist T1 dazu in der Lage mit dem Klassenprimus der LCK mitzuhalten und vielleicht auch zu schlagen.

Prognose: