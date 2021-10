Gymnastik-WM: Deutsche Gruppe im Mehrkampf auf Platz sieben

Das Quintett des Deutschen Turner-Bundes hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Japan im Mehrkampf den 7. Platz belegt.

Der Sieg ging an die Gymnastinnen aus Russland vor Italien und Belarus. Die Qualifikation für die Gerätefinals am Sonntag verpassten die deutschen Athletinnen knapp.

Die Welttitelkämpfe im fernöstlichen Kaiserreich werden am Samstag mit der Mehrkampf-Entscheidung in der Einzel-Gymnastik fortgesetzt. Für dieses Finale hatte sich bereits am Donnerstag Margarita Kolosov aus Potsdam qualifiziert.