Krawzow-Tumor wohl gutartig: "Ich kann und werde leben"

Bei der sehbehinderten Schwimmerin, die in Tokio Gold über die 100 m Brust gewonnen hatte, war nach Schwindelanfällen ein Tumor in der linken oberen Gehirnhälfte festgestellt worden. Dieser habe sich als "diffuses Astrozytom mit der WHO-Einstufung 2" herausgestellt, berichtete Krawzow. Diffus bedeutet, dass es keine scharfe Abgrenzung zum umliegenden Hirngewebe gibt.

Am Mittwoch stehe "die große Operation" an: "Es wird nicht einfach, den ganzen Tumor zu entfernen, und es besteht die Möglichkeit, dass danach eine Bestrahlung und eine Chemotherapie notwendig wird." Hirnregionen, in denen die Zentren für Persönlichkeit oder Motivation liegen, könnten betroffen sein. "Ich hoffe, dass nach der Operation dieselbe Elena wieder erwacht wie jetzt, das ist mein größter Wunsch", sagte die Berlinerin. Dessen sei sie sich aber ganz sicher.