Bayer: Seoane will hart arbeiten - Andrich wird Vater

Bayer Leverkusen will sich von den jüngsten Rückschlägen im DFB-Pokal und in der Fußball-Bundesliga nicht runterziehen lassen.

Bayer Leverkusen will sich von den jüngsten Rückschlägen im DFB-Pokal und in der Fußball-Bundesliga nicht runterziehen lassen. "Ich habe meine Rückschlüsse ziehen können: Wir haben ein junges Team mit viel Potenzial, aber wir müssen technisch, taktisch und mental weiter hart arbeiten", sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).