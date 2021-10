BVB und Nationalmannschaft ohne Emre Can

Borussia Dortmund und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft müssen vorerst auf Emre Can verzichten. „Er wird mit einer kleinen Muskelverletzung ausfallen, die sich bis nach der Länderspielpause hinziehen wird“, sagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Die Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (10. November) und in Armenien (14. November). Der BVB erwartet am kommenden Mittwoch Ajax Amsterdam zur Revanche für das 0:4-Debakel in der Champions League und reist in der Liga zu RB Leipzig (6. November).