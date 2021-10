Bundesliga: BVB-Star Emre Can fällt wieder aus - und fehlt länger!

Borussia Dortmund muss in den kommenden Spielen einmal mehr auf Emre Can verzichten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Emre Can fehlt BVB gegen Köln, Ajax und Leipzig

Can hatte erst Anfang Oktober beim 2:1 gegen den FC Augsburg sein Comeback gefeiert, in den vergangenen vier Pflichtspielen stand er anschließend drei Mal in der Startelf und erzielte beim 3:1 bei Arminia Bielefeld per Elfmeter den Führungstreffer zum 1:0.