Sander Sagosen verlässt THW Kiel! Auch Röd und Gullerud zu Kolstad Handball

Bittere Nachricht für den THW Kiel! Ausnahmespieler Sander Sagosen verlässt den Rekordmeister und schließt sich wohl einem spektakulären Projekt an.

Der Norweger lehnte das Angebot der Kieler zur vorzeitigen Verlängerung seines im Juni 2023 auslaufenden Vertrages ab und kehrt der „stärksten Liga der Welt“ den Rücken. Dies teilte der THW am Freitag mit. (SERVICE: Tabelle der HBL)

Sagosen wohl vom THW Kiel zu Kolstad Handball

Sagosen, mit dem der THW im vergangenen Jahr die Champions League und im Sommer die Meisterschaft gewonnen hat, wechselt offenbar zurück in seine Heimat zu Kolstad Handball.

Wie der norwegische TV-Sender NRK mit Verweis auf „sichere Quellen“ bereits am Donnerstag vermeldete, soll der 26-Jährige am Sonntag in Trondheim als künftiger Spieler des Klubs vorgestellt werden.